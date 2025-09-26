Basket – Ripartono le squadre del Progetto Golfo

Lerici – Ripartono “alla carica” le squadre del Progetto Golfo. In Serie C maschile la Gino Landini Lerici ritenta l’assalto a quei playoff mancati per un soffio nella stagione cestistica scorsa, cominciando sabato 27/9 (ore 21) a Torino, contro il 5 Pari.

Nel frattempo ufficializzata la rosa ufficiale di cui fanno parte: Leonardo Giacchetti, Cristian Di Benedetto, Mattia Di Benedetto, Michele Frione, Matteo Sacchelli, Marco Albanesi, Leonardo Bicichi, Alberto Maccari, Ettore Menicocci, Leonardo Russo, Riccardo Nardi, Luca Tripodi, Micah Schneyders e capitan Francesco Putti. Il vice di coach Marco Corsolini e Edoardo Soncini che come notoP allena pure la Golfo dei Poeti, assistente tecnico Alessandro Frione, preparatore atletico Enrico Fiore coadiuvato da Lorenzo amanti ed Emanuel Obreja.

A proposito di Golfo dei Poeti, al via anche quest’ultima in Divisione Regionale 1, ex Serie D, dove magari nemmeno si disdegna l’occhiolino ai playoff. Ivi si inizia in casa, al Palabiagini lericino domenica 28/9, avversario il Cus Genova; ore 20.

Da parte sua la Landini Femminile, neopromossa in B, proprio domenica affronta a Pegli quella che e’ la sua ultima amichevole prima dell’avvio del campionato. Intanto si attende sul fronte del mercato l’ultimo rinforzo…