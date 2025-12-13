Basket – Posticipata a Gennaio Golfo-Pro Recco

Lerici – Posticipata al prossimo 9 Gennaio la partita che domenica 14/12 la Golfo dei Poeti doveva sostenere a Lerici contro la Pro Recco in Divisione Regionale 1.

Nel frattempo non c’è pausa per la Gino Landini Lerici che, appena rientrata dall’ 82-66 subito nel turno infrasettimanale a Genova dalla My Basket, deve rientrare in campo al Palabiaggini già sabato 13/12, ore 18 contro la malmessa Leopardi di Chieri. Questi nel frattempo gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C maschile, era la 13.a giornata: Area Pro Piossasco-Basket Arona 57-68, Aurora Chiavari-Azimut Vado L. 85-53, Campus Piemonte-Teen Torino 93-55, 5 Pari To’-College Novara 71-78, Leopardi Chieri-Amatori Savigliano 67-77, Lettera Ivrea-Pallacanestro Cirie’ 50-69 e Next Biella-Abet Bra 84-55.

Classifica aggiornata: Cus Torino punti 24; Amatori Savigliano 22; Teens Biella, Next Biella, Basket Arona 20; Pallacanestro Ciriè 18; Abet Bra e Aurora Chiavari 14; , Area Pro2020 Piossasco, My Basket Genova, Campus Piemonte 12; G. Landini Lerici e College Novara 10; Teen To e Leopardi Chieri 8; Azimut Vado Ligure 6; 5 Pari Torino e Lettera 22 Ivrea 2. Questi invece i match in programma nella 14.a: Abet Bra-Teens Biella, Amatori Savigliano-5 Pari Torino, Azimut Vado L.-Campus Piemonte, Basket Arona-My Basket, College Novara-Aurora Chiavari, Cus Torino-Lettera 22 Ivrea, Pallacanestro Ciriè-Next Biella e Teen To-Area Pro2020 Piossasco.

In campo femminile infine la Landini cerca, al contrario, il secondo successo di fila contro il Valdarno a San Giovanni Valdarno domenica 14/12, ore 21, dopo quella molto convincente in casa sul Ponte Buggianese.

Questi poi gli altri confronti in programma in quella che, nel girone tosco-ligure e umbro-marchigiano della B, è l’ 11.a giornata; Basketball Academy Firenze-Golfo Piombino, Basket Pontedera-Pielle Livorno, Costone Siena-Prato, Nico Ponte Buggianese-Feba Civitanova Marche, Pallacanestro Perugia-Le Mura Spring Lucca e Pink Terni-Umbertide B.

Nella foto la G. Landini Femminile