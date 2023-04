Basket, Playout per una Landini forte nei giovani

Lerici – In attesa del debutto della Prima squadra nei playout per la permanenza in Serie D ligure, sabato 1.o Aprile alle 20.30 al Palabiagini di fronte alla Bvc San Remo, alla Gino Landini Lerici si rinforza il morale col settore giovanile e non solo per la nota convocazione del giovanissimo duo Maccari-Tedeschi al “camp” delle squadre nazionali (tenutosi al Palasprint per le regioni Liguria e Toscana) da parte del settore delle squadre nazionali.

L’ Under 17 “landiniana” s’è infatti imposta a domicilio per 63-50 alla Diego Bologna e con ciò rafforza il terzo posto in quella “fase a orologio” del campionato di categoria Gold che precede i playoff; prima di questi ultimi i lericini sono ancora attesi da Genova e Santa Margherita Ligure. Nardi e Russo gran mattatori nel contesto di una squadra ce ha girato tutta eccome.

<Buona l’accelerazione nella seconda metà dell’incontro – ha commentato al termine l’allenatore della “U17” Gabriele Ricci – anche se alcuni aspetti sia in difesa che in attacco sono ancora da migliorare. Tuttavia siamo sulla strada giusta>.

Infine questi i biancorossi scesi in campo: Russo 15, Nardi 14, Aricò 9, Lazzini 6, Bodini 6, Sancarlo 4, Bombardi 4, Andreani 3, Biasol 2, Gramolazzo, Paganini, Sammartano.

Questa per concludere l’odierna classifica…Tigullio punti 34, Ponente 28, Landini Lerici 18, Auxilium Genova 14, Virtus Genova 10, My Basket Ge 8, Diego Bologna 0.

Nella foto il Palabiagini a Lerici