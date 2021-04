Basket – Per la Tarros un recupero di “riscaldamento”

La Spezia – Con il passaporto per la “poul-promozione” in una tasca e la “card” d’accesso (perdon…di permanenza) alla prossima Serie C Gold nell’altra, la Tarros Spezia parte per la trasferta di Montale, nei pressi di Pistoia: trasferta con cui chiude la “regular season”, chiamiamola così, di questa stagione cestistica 2020/21.

E’ un recupero che giunge, appunto, a qualificazione alla nuova fase del campionato già matematicamente acquisita e C Gold per l’annata prossima pure; non a caso coach Maurizio Bertelà ne approfitterà per vedere di far giocare qualche giovane in più, di conseguenza non è improbabile che resti a casa Jacopo Loni, riapparso in panchina contro il Don Bosco Livorno (Christian Petani da parte sua è ancora decisamente “out”).

Si gioca martedì 20/4 alle ore 21, palestra comunale di Montale, partenza dal Palamariotti spezzino verso le 18. Ricami Montale-Tarros, recupero del Girone A corrispondente alla 3.a giornata del girone di ritorno, sarà arbitrata da Andrea Buoncristiani di Prato e Marco Mattiello di Pieve a Nievole-Pt.

Nella foto il presidente Danilo Caluri festeggia con la squadra