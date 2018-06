Basket Pegli vince la finale per il terzo posto ai Tricolori Under 14

GENOVA. 30 GIU. Le ragazze del Basket Pegli conquistano la medaglia di bronzo al termine della fase finale dei Campionati Italiani Under 14. Nella finale per il terzo posto, successo contro Delser Udine per 54-53. “Grandissime, immense.Tutta la società gioisce per loro e con loro in ragione di questo grandissimo traguardo raggiunto – spiega la presidente Antonella Traversa – Questo risultato ha un valore straordinario nell’ottica del coronamento delle tante energie spese dal Basket Pegli per la costruzione di un settore femminile numericamente ampio e di qualità”. Un altro sogno che diventa realtà dopo il bronzo al Join the Game di fine maggio.

Partono contratte entrambe le squadre, poca attenzione soprattutto offensiva. Si fatica a segnare e ogni canestro vale oro. La partita è in equilibrio per tre quarti e mezzo fino a quando le pegliesi riescono ad allungare di 9 punti obbligando coach Gallina al time out. Rientro devastante delle friulane che in un minuto siglano un parziale di 10 a 0 andando sul più uno ma Barberis prima e Pini poi riescono riportare avanti le pegliesi. Finisce 54 a 52 ed esplode la gioia delle sharkers. Meritatissimo terzo posto per le ragazze di coach Griffanti capaci di lottare per una settimana intera dimostrando grande potenzialità, consapevoli del fatto che il percorso è ancora lungo ma la strada è quella giusta.

La squadra Under 14 del Basket Pegli è composta da Anna Magno (ala 2006 – 162 cm), Linda Bruzzone (playmaker 2004 – 152), Agata Praussello (guardia e capitano 2004 – 164), Elena Della Margherita (playmaker 2004 – 155), Giulia Renzi (guardia 2005 – 152), Lucrezia Vittori (ala 2004 – 165), Matilde Pini (pivot 2004 – 186), Giulia Garofalo (playmaker 2005 – 158), Federica Arecco (guardia 2004 – 165), Lara Cinque (ala 2004 – 163), Elisa Napoli (playmaker 2005 – 160), Arianna Barberis (ala 2004 – 176), Arianna Arado (ala/pivot 2004 -185) e Federica Mariotti.

Delser Udine-Basket Pegli 53-54

Delser Udine: Nonino 2, Blasigh 35, Mini 4, Luissi, Riccardo, Ballico 1, Genna, Sebastiantutto, Bardeli 2, Romanin 2, Regeni, Demarchi 7. All.re: Gallina

Basket Pegli: Magno, Bruzzone 6, Praussello 2, Della Margherita 6, Renzi , Pini 15, Mariotti, Garofalo 2, Arecco 6, Napoli, Barberis 6, Arado 11. All.re: Griffanti