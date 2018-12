Basket Pegli in Nazionale Under 15 con Matilde Pini

Matilde Pini porta, ancora una volta, il Basket Pegli in Nazionale. Arriva presso la sede di via Cialli la convocazione, a firma del Direttore Generale Bogdan Tanjevic, per il raduno della Nazionale Under 15 in programma a Pesaro dal 20 al 23 dicembre. Il raduno sarà condotto da Giovanni Lucchesi in collaborazione con gli assistenti Laura Ciravegna e Cosimo De Milo. Per Matilde Pini, dopo la vittoria in estate con la Nazionale Under 15 del prestigioso torneo BAM in Slovenia, una riconferma importante del valore espresso durante quest’ultima stagione. Per la dirigenza del Basket Pegli, in testa la presidente Antonella Traversa, la soddisfazione di veder crescere il settore femminile grazie all’ottimo apporto dello staff tecnico .