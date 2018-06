Basket Pegli centra un nuovo grande traguardo con le Under 14

GENOVA. 26 GIU. Da lunedì il Basket Pegli è a Cagliari con la squadra Under 14 femminile, protagonista di una stagione esaltante culminata a fine maggio con la conquista del titolo regionale al termine della serie di finale contro Blue Ponente Basket Diano Marina. La fase finale dei Campionati Italiani di categoria costituisce una valorizzazione del grande lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico. Risultati d’eccellenza, come anche la maxi convocazione (4 atlete) al raduno interregionale Liguria-Piemonte-Lombardia e il terzo posto, sempre con l’Under 14, alla finale nazionale del Join the Game.

Nel capoluogo sardo, le ragazze pegliesi, accompagnate da Giovanni Piastra (resp. settore giovanile) e da coach Guido Griffanti, iniziano con il piede giusto travolgendo le avversarie di Sassari con il punteggio di 71 a 34 e poi superando Lucca per 58-56. L’obiettivo dei quarti di finale è così raggiunto. Domani affronteranno alle 16:30 le quotatissime cestiste di Basket Roma per il primo posto nel girone C.

La squadra Under 14 del Basket Pegli è composta da Anna Magno (ala 2006 – 162 cm), Linda Bruzzone (playmaker 2004 – 152), Agata Praussello (guardia e capitano 2004 – 164), Elena Della Margherita (playmaker 2004 – 155), Giulia Renzi (guardia 2005 – 152), Lucrezia Vittori (ala 2004 – 165), Matilde Pini (pivot 2004 – 186), Giulia Garofalo (playmaker 2005 – 158), Federica Arecco (guardia 2004 – 165), Lara Cinque (ala 2004 – 163), Elisa Napoli (playmaker 2005 – 160), Arianna Barberis (ala 2004 – 176), Arianna Arado (ala/pivot 2004 -185) e Federica Mariotti.