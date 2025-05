Basket, Legends Golfo sconfitti dalla Pielle Li

Premesso che arrivare alle “final four” di Arezzo è già stato un grosso risultato per quel Progetto Golfo dei Poeti in cui i Legends Carrara rientrano a livello giovanile, nulla da fare per l’ Under 19 Gold di questi ultimi, di fronte ai pari categoria della Pielle Livorno; apparsi presto nettamente superiori.

Al PalaEstra aretino i Legends sono stati veramente in partita per quasi mezza gara, poi i livornesi hanno ingranato la quinta, ai ragazzi di coach Edo Soncini non rimane ora che la “finalina” per il 3.o posto oggi martedì 13/5 (ore 18.30) sempre all’ “Estra” contro i padroni di casa dell’ Arezzo: sconfitti, prima del confronto tra carraresi e labronici, dal Cecina nell’altra semifinale. Tabellino…

Pielle Li – Legends Carrara 82 – 55

Parziali: 18-15 / 34-25 / 59-35.

Pielle Livorno: Baggiani 14, Carracoi 4, Bonicoli 5, Serra 6, Fulceri 2, Leonardini 5, Bernini 3, Costaglione 12, Ramacciotti 8, Simonetti 10, Giannetti 8.

Legends Carrara: Di Benedetto 2, Maccari 2, Kozma 2, Moscatelli 4, Russo 4, Poletto 14, Gaspani 5, Oddone 11, Vignali 11, Bodini e Nardi.

Nella foto gli “U19” Gold dei Legends in attesa del match