Basket – Landini ok su tutta la linea

Lerici – Con un 97-48 (22-15 / 28-12 / 26-15 / 21-6 i parziali) la Gino Landini Lerici travolge (al Palabiagini lericino) la Bvc San Remo e, alla sua seconda vittoria di fila, crede sempre più nei playoff per la promozione in C.

Questi i punteggi individuali dei biancorossi nell’occasione: Converso 11, Spadoni 8, Gianbrocono 12, Giananti D, 15, Giananti L. l2, Santacroce 2, Benevelli 3, Coari 16, Tripodi 6, Travaglio 14, Rocchi 12, De Ferrari 6.

Questi altresì gli altri risultati in quello che, nella cosiddetta fase a orologio del campionato di Serie D ligure maschile, era la seconda giornata…Aurora Chiavari-Follo 74-39, Valpetronio-Ospedaletti 75-82, Villaggio-New Basket Ponente 49-59.

Infine l’odierna classifica; Aurora Chiavari punti 22, Follo 20, New Basket Ponente 19, Villaggio 18, Valpetronio 16, Landini e Ospedaletti 10, Bvc S. Remo 2.

Non solo, ma la Landini si sta facendo valere assai di questi tempi pure sul fronte giovanile, per cominciare la’ Under 17 ha fatto un bel passo avanti nella sua fase a orologio ricevemdo e battendo per 53-41 quella Virtus Genova da un po’ in crescendo.

<Abbiamo dominato in lungo e in largo per oltre mezza gara – riferisce coach Gabriele Ricci – sino a toccare anche i venti punti di vantaggio, poi c’è stato un certo ritorno avversario anche perché ho cominciato a ruotare i miei ragazzi, comunque costoro bravi tutti”.

Vittoriosa infine la stessa Under 19, per 76-57, pure in casa sul Villaggio e con ciò passa matematicamente alla 2.a fase del campionato di categoria questa squadra che era stata mezza insieme un po’ all’ultimo momento. Encomio ivi da coach Ricci a tutti da Rocchi e Audas e da Simoni a Valeriano, da Drago a Battistelli, sino agli ultimi arrivati. Società ovviamente soddisfatta.

Nella foto, coach Marco Pedrini, allenatore della 1.a squadra