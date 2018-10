Lerici – 29/10/2018 – La Landini Lerici ha approntato il proprio organigramma tecnico-dirigenziale per la nuova stagione cestistica 2018/19 che vede di nuovo confermatissimo alla presidenza Giovanni Stefanini, con vicepresidente Augusto Morganti e Michele Di Bono responsabile del Minibasket, Cristina Libardo alla segreteria e tesoriere. Ma la vera novità e si suppone anche rinforzo dell’organico è quel Giuseppe Vanacore, istruttore federale, che il club biancorosso di solo “vivaio” ha accolto quale capo-istruttore dello stesso “mini”.

<Non scordiamoci – afferma il presidente Stefanini ai nastri di partenza della nuova annata di pallacanestro – che siamo una società registrata, oltre che dalla federbasket, pure presso il Coni e casi così non ce ne sono poi in giro tantissimi>.

Venendo poi alle competenze ecco gli allenatori/istruttori…

Under 14 femminile (in collaborazione con l’ Audax S. Terenzo): Arturo Persia e Paolo Frola.

Under 12 maschile; confluente in buona parte poi nella Under 14: Andrea Cabani e Andrea Tringale.

Minibasket: Giuliano Barella, Sergio Cuccolo, Elisa Templari.

Sotto la loro guida oltre cento fra ragazzi e ragazze di cui più della metà nel Minibasket. In prestito all’ Academy La Spezia infine le annate femminili 2002 e 2003.

Nella foto Giuseppe Vanacore