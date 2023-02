Basket – Landini con l’ Under 17 in resta

Lerici – Battuta la Prima squadra dal Villaggio a Cogorno per 68-35 (ma i playoff non sono ancora persi poiché dopo la prossima giornata, l’ultima della “regular season”, c’è ancora la fase “a orologio”…) tocca di nuovo all’ Under 17, vittoriosa stavolta sulla Diego Bologna al Palasprint spezzino per 64-48, tenere sù il nome della Gino Landini Lerici; nel campionato di categoria.

Coach Gabriele Ricci ha schierato per l’occasione: Lazzini, Sancarlo, Bodini, Andreani, Russo, Paganini, Sammartano, Cabano, Bardi, Aricò, Biasiol, Bombardi.

Ora scontro diretto per il terzo posto con l’Auxilium Genova.

Nella foto mister Gabriele Ricci