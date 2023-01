Basket – La Landini va scalando…

Lerici – Terza vittoria in campionato per la Gino Landini Lerici, che al Palabiagini lericino batte l’Ospedaletti e lo avvicina, nella classifica della Serie D maschile regionale ligure di pallacanestro che giungeva per l’occasione alla 4.a giornata (del girone di ritorno). Speranze di playoff sempre più concrete per i biancorossi. Tabellino del match…

LANDINI LERICI – BKC OSPEDALETTI 60 – 51

PARZIALI: 18-18 / 11-7 / 10-14 / 21-12.

GINO LANDINI LERICI: Coari 13, Benevelli 0, Converso 11, Travaglio 2, Santacroce 0, Giananti 4, Pipolo 2, Gianbrocono 14, Spadoni 4, De Ferrari 5, Rocchi 5.

BKC OSPEDALETTI IM: Consiglio, Zunino, Oggero, Spampinato, Formica, Rudian, Blasetta, Morone.

ARBITRI: Moscatelli di Bolano e Razzetti di Lavagna.

Gli altri risultati nel turno: Aurora Chiavari-Follo 80-49, Bvc San Remo-New Basket Ponente 45-78, Valpetronio-Villaggio Sport 59-74.

Questa infine la graduatoria che deriva; New Basket Ponente 15, Follo e Aurora Chiavari 14, Valpetronio, Ospedaletti, Villaggio 10, F. Landini 4, San Remo 0.