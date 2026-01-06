Basket – La Landini guida il riavvio del Progetto Golfo

Lerici – E’ la Gino Landini Lerici, quella maschile, a ripartire per prima col 2026 fra le squadre del Progetto Golfo e “dintorni”…a costo di giocare nel giorno dell’ Epifania. Al Palabiagini lericino è difatti attesa martedì 6/1, ore 18, la Spatium Lettera 22 Ivrea…“fanalino di coda” (seppur non da sola) nel Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C, per la 16.a giornata, che poi è anche l’ultima del girone di ritorno; a proposito, questi gli altri incontri in programma nel turno, alcuni dei quali già giocati: Aurora Chiavari-5 Pari Torino 86-66, Cus Torino-My Basket Genova 83-69, Abet Bra-Bea Chieri, Amatori Savigliano-Area Pro2020 Piossasco, Azimut Vado Ligure-Pallacanestro Cirié 66-85, Basket Arona-Campus Piemonte Cn, College Novara-Next Biella e Teen To-Teens Biella.

Al completo salvo sorprese in extremisa i ragazzi di coach Marco Corsolini.

Per la cronaca la Golfo dei Poeti invece ricomincia in Divisione Regionale 1 ligure il 10 e la Landini Femminile in Serie B il 17 Gennaio.