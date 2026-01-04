Basket – Grandi gli U14 del Progetto Golfo

Sarzana – Gli Under 14 Gold dei Legends Carrara, rientranti nel progetto Golfo di cui fanno parte pure Landini Lerici e Golfo dei Poeti, hanno chiuso l’anno in testa al Girone D del campionato della sua categoria grazie a 9 vittorie e una sola sconfitta, imponendosi a veri e propri nomi quali: Calcinaia, Cecina, Grosseto, Pisa e Don Bosco Livorno. Il primato assicura la qualificazione alla seconda fase della competizione che vedrà sfidarsi in un girone all’italiana le otto migliori formazioni della Toscana. Se non bastasse, otto atleti di questa annata sono già stati convocati nelle diverse selezioni regionali di categoria, a conferma dell’alta qualità del “vivaio”.

“Siamo estremamente fieri dei nostri ragazzi – commenta in proposito il “dg” Raffaele Sacchelli – che così si rivelano tra le prime otto squadre della Toscana. Questo traguardo va oltre il semplice risultato sportivo, in quanto è la dimostrazione concreta dell’impegno, dei sacrifici e della passione che questi giovani mettono ogni giorno in palestra e in partita. Continueremo a lavorare per crescere ulteriormente (consapevoli che le prossime sfide richiederanno una determinazione ancora maggiore determinazione)”.

Questo il parco-giocatori a disposizione di coach Marco Corsolini, che allena anche la 1.a squadra della Landini Lerici in Serie C, con Lorenzo Somma assistente tecnico e Lorenzo Manti preparatore atletico…

Khalil Adib, Jacopo Bertucci, Andrea Billi, Gabriele Butera, Jago Cheffey, Federico Fusco, Riccardo Iacono, Gabriel Monaldi, Lorenzo Nappini, Carles Nardi, Vittorio Parentini, Nicolò Pini, Matteo Spinosa, Stefano Ridolfi e Nicolò Vulaj; nelle gare di campionato Under 15 in Liguria fanno parte del gruppo pure Emanuele Filesi e Nicola Isoppo.

