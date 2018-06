Basket, Cus Genova vince la Coppa Liguria

Si cambia la categoria ma rimangono importanti le soddisfazioni per il CUS Genova Basket.

Se la Serie C Silver sta regalando emozioni indescrivibili con lo spareggio per la Serie B questo weekend, la compagine di Promozione allenata da coach Raffo ha conquistato la Coppa Liguria 2018.

Reduci da una stagione cominciata benissimo e conclusa con i Playoff sfiorati, i Biancorossi hanno così preso parte alla Coppa Liguria 2018. Cammino perentorio il loro, con vittoria decisiva al PalaCUS contro l’Auxilium di coach Rossi.

Grande soddisfazione in casa CUS considerando che la squadra è composta da tutti atleti universitari, in pieno stile societario. Una vittoria che non può far altro che spingere i ragazzi verso traguardi importanti per la prossima stagione.