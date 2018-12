Basket, Cus Genova vince il big match contro la Tarros

Successo importantissimo per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari erano attesi dal big match di Serie C Silver contro la Tarros La Spezia di Andrea Padovan. Una sfida che ha rappresentato anche le ultime due finali Playoff. Partita arcigna dei Biancorossi e vittoria per 66-68 al PalaSprint.

Questo il commento di Giovanni Pansolin: «È stata una partita bellissima, punto a punto dall’inizio. Noi, dopo un primo quarto dove siamo stati avanti dovendo poi inseguire per un fallo antisportivo allo scadere, poi abbiamo sempre comandato la partita. Sul +10 nel quarto quarto ero convinto potesse essere la fuga decisiva, così come sul +10 nel terzo quarto. Ma loro sono stati bravissimi a rispondere a entrambe le spallate, dimostrandosi una squadra estremamente forte, solida e capace di rimediare alle assenze. La nostra forze è stata quella di non fermarci e di continuare a difendere, perché poi la difesa è il nostro DNA. E a portarla a casa seppur per due miseri punticini. Ora testa alla prossima e dobbiamo continuare così. Questo non deve essere altro che una spinta».

TABELLINO

TARROS LA SPEZIA vs CUS GENOVA 66-68 (24-22; 13-17; 15-16; 14-13)

TARROS LA SPEZIA: Manzini, Petani G., Pipolo 14, Visigalli 9, Dal Padulo, Garibotto 12, Fazio, Petani C., Suliauskas 24, Steffanini 7. Coach: Padovan.

CUS GENOVA: Bestagno 6, Vallefuoco S., Pampuro, Dufour 12, Costacurta 5, Vallefuoco N. 8, Bedini 19, Zavaglio 10, Ferraro 8, Leporati. Coach: Pansolin.