Basket – Com’è andato il weekend “under” del Progetto Golfo

Sarzana – Nel Settore giovanile del Progetto Golfo dei Poeti, l’ Under 19 Gold dei Legends Carrara s’impone per 88-77 sul parquet del Lucca, mantenendo la seconda posizione in classifica dietro al Livorno; messi in campo da coach Edoardo Soncini: Maccari, Poletto, Gaspani, Cozma, Vignali, Oddone, Frione, Moscatelli, Di Benedetto C., Russo e Bodini.

Sconfitta invece l’ “U19” Silver, che compete nel torneo regionale ligure di categoria come Scuola Basket Sarzana, per 59-56 davanti alla Pro Recco al Palabiagini di Lerici. Si giocava per la 2.a giornata e mister Francesco Putti ha schierato…Andreani, Aricò, Bardi, Barranco, Biasiol, Bidini, Bombardi, Giannetti, Maracci, Rocchi, Sammartano, Vanacore. Adesso due partite in pochi giorni contro la Pgs Auxilium, dapprima a Genova, quindi sul proprio parquet.

Tornando infine alla dimensione Gold, battuta l’ Under 17 dei Legends per 75-63 dal Sestri Ponente, invece vittoriosa l’ Under 15 per 62-49 sul Villaggio Chiavari.

