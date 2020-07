Basket – Avanti il 1.o Campo Estivo alla Landini Lerici

Lerici – Procede a tutto andare la 1.a edizione del “Camp Estivo”, di contenuto cestistico e anche ludico-artistico, che la Landini Lerici, (prese tutte le precauzioni imposte dal “post-lockdown”) ha intrapreso al PalaBiagini lericino di Via Poggi.

“Full-immersion” coi tecnici landiniani, ivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 per bambini e ragazzi iscritti dai 5 ai 14 anni: di entrambi i sessi.

Tuttora possibile aderire…basta andare su Facebook, alla posizione “Landini Basket Lerici”, o scrivere per e-mail all’indirizzo info@landinibasketlerici.it; oppure, telefonare al Signor Giuseppe, numero di cellulare 347 / 3593804.

In arrivo nel frattempo, per la dirigenza, importanti riunioni. C’è da fare il punto della situazione e decidere in merito all’organigramma tecnico-dirigenziale in vista della nuova stagione sportiva, al bilancio, ecc. ecc.