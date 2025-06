Basilica di Carignano, malore per 76enne: soccorso dai VVF

Questa mattina, poco dopo le 11, un uomo di 76 anni in visita alla cupola della Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, ha avuto un malore e non era più in grado di scendere.

A causa delle limitate dimensioni della scala di accesso, risultava impossibile far passare la barella.

I Vigili del Fuoco sono così intervenuti con l’autoscala e, posto l’uomo in barella, lo hanno condotto a terra e consegnato alle cure del 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce Bianca Castelletto che lo ha trasportato all’Ospedale Galliera per le cure del caso.

