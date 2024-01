Venerdì 19 gennaio alle ore 21,00. Un nuovo appuntamento dedicato ai grandi classici raccontati dalle donne

Teatro Armadillo ospita la compagnia Temps Clar con lo spettacolo su testo Basileia.

Quante donne diventiamo nel corso della vita? Tre regine racconteranno la figura femminile passando attraverso la leggenda che tutti conoscono: l’Eneide di Didone, regina mai vinta da nessuno tranne che da se stessa.

Ed eccoci calati in una realtà che ha il sapore di antico, ma che è anche estremamente contemporanea, dove l’amore non può trionfare quando ci sono interessi superiori.

In questo spettacolo si analizza la figura femminile nel rapporto con il mito e la storia. Basandosi su testi di scrittori che portano avanti questi studi sul femminile, la compagnia Temps Clar porta in scena una rilettura dei grandi classici antichi raccontando le storie degli eroi più famosi visti con gli occhi delle donne che li hanno circondati.

La Compagnia è formata da giovani artisti di varia provenienza e ognuno di loro porta il proprio contributo, dalla stesura dei testi alla realizzazione delle scenografie, alla creazione dello spettacolo arricchito anche da musiche e danze.

Appuntamento venerdì 19 alle 21,00 presso il Teatro San Pietro di Quinto.

I Temps Clar nascono nel 2018 da un gruppo di giovani artisti genovesi di varia provenienza, dalle scuole di teatro a quelle di danza e di musica, che, animati dalla voglia di raccontare e far rivivere i miti e le leggende del passato, realizzano spettacoli dal sapore magico.

In un momento in cui lo spettacolo è focalizzato su linguaggi di ricerca e avanguardia, i Temps Clar recuperano un teatro di pura narrazione che riporta in vita la tradizione utilizzando un linguaggio contemporaneo: è un teatro giovane scritto e interpretato da giovani.