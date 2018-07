Baseball, Cairese batte Mondovì e torna a vincere

La Cairese torna a vincere e resta da sola al terzo posto, staccandosi dal Mondovì.

Si gioca con la formazione ormai consolidata: Baisi e Marenco compongono la batteria iniziale e Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, Bloise in terza, Bellino interbase e in campo esterno da sinistra Scarrone, Sechi e Gandolfo, Torello battitore designato. Partita in equilibrio per tre riprese sul risultato di 1 a 1, ma basta poco per spostare l’inerzia della partita, due errori della Cairese mettono in moto il Mondovì che con le valide di Tealdi e Gianoglio allunga e segna tre punti. Si va alla quinta ripresa e con gli ospiti in vantaggio 4 a 1 ma qualcosa è cambiato nel box di battuta e prima Bloise tocca duro e poi Sulsenti e in sequenza valida di Bellino triplo di Sechi e ancora valida di Marenco e Scarrone che valgono complessivamente 6 punti per un totale di 7 a 4.La partita tecnicamente non è bellissima, tante le imperfezioni da entrambe le parti, ma sicuramente è giocata con il cuore. E’ il momento di Buschiazzo sul monte e a lui il compito di contenere la reazione dei piemontesi che segnano due punti al settimo inning. La formazione biancorossa ormai ha trovato convinzione e segna ancora due punti al settimo e tre all’ottavo complici le valide ancora di Marenco e Torello. Il match si chiude sul punteggio di 12 a 6 per i Valbormidesi.

Domenica ultimo atto sul campo di Bavari contro i Rookies di Genova.