BAN Liguria ha presentato cinque nuove startup innovative

Nella serata del 27 novembre alla sede BPER Banca di Genova. Un incontro dedicato all’innovazione e allo sviluppo economico

Giovedì 27 novembre, negli spazi della sede di BPER Banca a Genova, si è svolta una nuova serata del BAN – Liguria Business Alliance Network, dedicata alla presentazione di cinque startup impegnate in settori ad alto potenziale tecnologico. L’incontro, molto partecipato, ha confermato il ruolo del network come piattaforma di connessione tra imprenditoria innovativa, investitori e istituzioni regionali.

Ad aprire la serata è stato il presidente Alessandro Apollaro, che ha illustrato le nuove progettualità dell’Associazione, annunciando il lancio del Working Group Arte e Cultura e aggiornando i presenti sugli sviluppi del Working Group Real Estate, due aree di lavoro pensate per ampliare le opportunità di collaborazione e crescita dell’ecosistema locale.

L’intervento delle istituzioni e il valore del sostegno al territorio

L’evento si è aperto con il saluto istituzionale del consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Alessio Piana, intervenuto anche a nome del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Piana ha sottolineato l’importanza di iniziative come quella promossa da BAN Liguria per sostenere l’economia regionale e favorire la competitività del territorio attraverso l’innovazione.

A seguire, la dott.ssa Paola Tavella, Responsabile della Direzione Regionale Liguria e Piemonte di BPER Banca, ha portato i saluti dell’istituto, evidenziando «il valore dell’iniziativa e l’auspicio di una collaborazione sempre più proficua sulle sfide dell’innovazione». Tavella ha anche moderato la presentazione delle startup, guidando il confronto con professionalità e partecipazione.

Momenti dedicati alla formazione e allo sviluppo delle competenze

La serata è stata arricchita da due interventi formativi dedicati ai temi della comunicazione, dello sviluppo economico e degli ecosistemi innovativi. La dott.ssa Daniela Boccadoro Ameri, presidente di Ameri Communications, e l’ingegner Massimo Vanzi hanno offerto contributi altamente qualificati, utili ai partecipanti per comprendere dinamiche e opportunità del mondo startup.

Le cinque startup finaliste: innovazione tra deep-tech, new space, idrogeno verde e fintech

Durante l’incontro, le cinque startup selezionate hanno presentato gli avanzamenti raggiunti rispetto alla precedente partecipazione a BAN Liguria, delineando prospettive di sviluppo e piani futuri.

Genoa Instruments, rappresentata da Irene Nepita, è una startup deep-tech e spin-off dell’IIT specializzata nella microscopia ottica a super-risoluzione. Ha chiuso un round da 1 milione di euro, avviato vendite in Europa con 18 clienti attivi e lanciato il nuovo PRISM ADDON, già adottato da due clienti. È attualmente in raccolta fondi per sostenere la crescita.

DB Space, presentata dal founder e CEO Dario Bruna, opera nel settore “New Space” sviluppando turbomacchine avanzate per la propulsione spaziale liquida. Ha raccolto 1 milione di euro da VC, business angel, ESA e contributi pubblici, ampliato il team e prevede l’apertura di un nuovo round da 2 milioni di euro nel gennaio 2026, con sette lettere d’intenti già sottoscritte.

P2M, illustrata da Marialuisa Francia, co-founder e CEO, ha sviluppato la piattaforma GENE.SYS per la tracciabilità del ciclo di vita dei prodotti attraverso digital twin, AR e RFID/NFC. Dopo la presentazione della versione Genesys Doc al Salone Nautico di Genova, lancerà una nuova release al Salone di Düsseldorf 2026 e sarà presente anche al Salone di Montecarlo dello stesso anno.

Antares Electrolysis, spin-off dell’IIT presentato da Andrea Riva, CEO, produce stack AEM da 10–100 kW per la generazione di idrogeno verde ed e-fuel. Ha ricevuto ordini complessivi per 300.000 euro e prevede un fatturato stimato di 650.000 euro nel 2026. Ha due stack in consegna in India, due brevetti attivi e uno in pipeline. Il round di raccolta in corso include 250.000 euro di hard commitment e 500.000 euro di soft commitment.

TackPay, startup ligure fondata da Matteo Tranchida e votata come Migliore Startup BAN Liguria 2025, digitalizza il sistema delle mance tramite QR code. Ha recentemente ampliato il team, sottoscritto nuovi ordini e avviato una collaborazione con FareHarbor (Booking Holdings). È in fase di primo round di raccolta da 1 milione di euro, con closing previsto nel primo trimestre 2026.

