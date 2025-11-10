Bambina di 10 anni cade da un albero a Genova: trasportata al Gaslini

Il drammatico incidente in via Rolih, quartiere Pontedecimo

A Genova, nel quartiere di Pontedecimo, in via Rolih, una bambina di circa dieci anni è rimasta ferita dopo essere precipitata da un albero mentre giocava con alcune amiche in un giardino privato. L’allarme è scattato in serata, quando la piccola ha perso l’equilibrio durante la salita e ha fatto un volo che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Soccorsi tempestivi e trasferimento in codice giallo al Gaslini

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 allertati dai genitori della piccola. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stata trasportata in codice giallo al Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le ferite sono state giudicate non gravi, ma è in corso un monitoraggio per stabilire la completa guarigione.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube