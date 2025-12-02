Ballando con le Stelle, Matteo Addino celebra Marcella Bella: “Presenza iconica dell’edizione 2025”

L’omaggio del coreografo alla cantante nella puntata di sabato 29 novembre: creatività, stile rétro e un tributo che conquista il pubblico

Nella puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 29 novembre 2025, Matteo Addino, coreografo e volto pop della trasmissione, ha dedicato il suo omaggio a Marcella Bella, una delle presenze più brillanti e commentate di questa edizione.

Fedele al suo stile creativo, Addino è apparso con una giacca scenografica decorata con CD, 45 giri e i versi di Pelle come diamante, trasformando il costume in una narrazione visiva capace di evocare la carriera musicale dell’artista. Un gesto dal sapore rétro, perfettamente coerente con la sua attitudine a rendere ogni dettaglio parte del racconto televisivo.

Addino: “Marcella è stata una presenza iconica nel programma”

«Marcella è stata una presenza iconica nel programma», ha dichiarato il coreografo nel dietro le quinte, sottolineando la forza scenica con cui la cantante ha saputo trasformare i commenti della giuria in momenti di spettacolo.

Questo tributo si inserisce nella tradizione che Addino porta avanti puntata dopo puntata: tributi pensati per valorizzare il percorso dei concorrenti attraverso costumi, simboli e dettagli scelti con cura, che contribuiscono a creare una narrazione emotiva parallela alla gara.

Marcella Bella, protagonista luminosa dell’edizione 2025

Nel corso delle settimane, Marcella Bella ha conquistato pubblico e addetti ai lavori grazie alla sua energia, alla spontaneità e alla capacità di unire ironia e presenza scenica. La sua autenticità, insieme a una lunga esperienza artistica, l’ha resa una delle figure più amate dell’edizione 2025.

L’omaggio di Addino arriva così come una consacrazione affettuosa, un riconoscimento che richiama lo stile dei grandi rotocalchi dello spettacolo italiano: elegante, brillante, ricco di citazioni simboliche che rimandano alla storia musicale dell’artista.

