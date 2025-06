Avvocata di Gambino: nessuna attività di dossieraggio su Salis ordinata a Giurato

“Abbiamo letto le contestazioni ipotizzate nel decreto di perquisizione e credo che potremo fornire tutti i chiarimenti necessari agli inquirenti, in quanto il mio cliente è sicuro di aver sempre agito nella massima trasparenza”.

Lo ha affermato oggi in una nota l’avvocata Rachele De Stefanis, che difende l’ex assessore alla Sicurezza e alla protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino (FdI).

“Quanto alla notizia – ha sottolineato De Stefanis – riportata da alcuni organi di stampa secondo cui Gambino ordinò al capo della Polizia locale un dossier per screditare Silvia Salis, tengo a precisare che non abbiamo letto alcuna contestazione formulata in questi termini od aventi ad oggetto presunte attività di dossieraggio”.