Avviso per ondata di calore 1 e 2 per il weekend

La Protezione Civile del Comune di Genova avverte la popolazione dell’arrivo di ondate di calore 1 e 2 nei prossimi giorni.

In particolare sono previste:

🟡ONDATA DI CALORE LIVELLO 1🟡 per oggi 14 luglio

🟠ONDATA DI CALORE LIVELLO 2🟠 per domani 15 luglio e dopodomani 16 luglio

Il consiglio è quello di

•Non uscire nelle ore più calde

•Consuma pasti leggeri

•Bevi molta acqua

•Fai attenzione alla conservazione di cibo e farmaci

Rischio di tipo meteorologico, dovuto alle alte temperature della stagione estiva, che può creare seri problemi di salute per il non adeguato raffreddamento del corpo o per disidratazione.

La capacità di termoregolazione corporea è relativa a condizioni di salute, età e farmaci assunti: ne soffrono di più anziani, neonati, bambini piccoli e soggetti non autosufficienti.

L’ondata di calore è classificata in base a temperatura, umidità e durata.

Il Sistema nazionale di previsione e allarme per la prevenzione degli effetti sulla popolazione è coordinato dal Ministero della Salute che emette un bollettino online, dal lunedì al venerdì da maggio a settembre, valido per un periodo massimo di 72 ore.

Consulta online il Bollettino di Genova e delle altre città italiane

NUMERI UTILI per anziani e famiglie in difficoltà:

AUSER 800 995988 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20

AGORA’ 800 593235 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20.

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici (ondate di calore), anziani e persone fragili saranno dimesse dagli ospedali solo con l’attivazione di “dimissioni protette” che prevedano interventi del sistema socio-sanitario.

Potranno essere attivati ricoveri ospedalieri brevi, della durata massima di 10 giorni, su segnalazione di: medici, Pronto Soccorso, Servizi Sociali del Comune di Genova.

E’ disponibile un servizio di Guardia Medica ad orientamento geriatrico nei giorni prefestivi e festivi dedicata alle strutture residenziali per anziani.

Prevista l’accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse bisogno e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari.

Il Comune di Genova, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, continua il servizio dei “custodi sociali”, coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la tutela delle situazioni in carico per l’adozione di tutte le misure possibili da parte degli Ambiti Territoriali.

Sono disponibili diversi Centri Sociali per le persone di età superiore ai 55 anni.