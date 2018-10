Aveva picchiato e rapinato ecuadoriano, argentino individuato ed arrestato

La polizia di Genova, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato Denis Romero Sergio Tabarè, 30enne di origini argentine, irregolare sul territorio e pregiudicato.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova per rapina aggravata.

In base alle indagini svolte dalla Sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, sono stati raccolti a carico del 30enne gravi elementi di responsabilità in relazione ad una violenta rapina in strada, commessa nella notte tra il 2 ed il 3 settembre scorso, all’esterno della discoteca “Kaoba”, di Piazzale dei Terminal Traghetti Iqbal Masih.

Nell’occasione Denis Romero Sergio Tabarè aveva aggredito un 23enne di origini ecuadoriane, lo aveva immobilizzato e ripetutamente preso a calci e pugni per poi privarlo del suo smartphone.

Un amico della vittima era intervenuto in sua difesa, ma era stato colpito da una bottigliata sferrata dallo stesso Denis Romero, che gli aveva causato lesioni giudicate guaribili in 25 gg. per trauma cranico e ferita lacero-contusa al capo.

Si sono rivelati decisivi per il buon esito delle indagini gli accertamenti effettuati con l’ausilio delle vittime, nonché con il supporto di idonee attività tecniche.

Rintracciato nel quartiere di Genova Marassi, l’arrestato è stato condotto in carcere.