Avellino-Sampdoria: orario, formazioni e dove vederla in TV

Serie B, sfida del 19° turno al Partenio-Lombardi tra obiettivi opposti

La Serie B torna in campo dopo la pausa invernale con la diciannovesima giornata, che coincide con l’avvio del 2026 e la chiusura del girone d’andata. Tra le partite più attese spicca Avellino-Sampdoria, confronto dal forte richiamo storico tra due club che vivono momenti diversi della stagione ma condividono la necessità di fare punti.

Il match mette di fronte una squadra irpina stabilmente a ridosso della zona playoff e una Sampdoria impegnata nella risalita per allontanarsi dall’area playout. Un incrocio che promette equilibrio e intensità, in un turno che propone anche altre sfide di rilievo come quella tra Carrarese e Bari.

Stadio e contesto della sfida

La gara si disputa allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, impianto inaugurato nel 1970 e da sempre casa della formazione biancoverde. Dal 2011 lo stadio è intitolato anche ad Adriano Lombardi, figura storica del club irpino. In attesa di interventi strutturali più ampi, la capienza attuale è fissata in poco meno di 11.700 spettatori.

L’atmosfera del Partenio accompagna un confronto che richiama le sfide degli anni Ottanta, quando Avellino e Sampdoria si incrociavano stabilmente anche in Serie A.

Orario e diretta tv e streaming

Avellino-Sampdoria è in programma sabato 10 gennaio con calcio d’inizio alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati, con possibilità di visione in streaming anche tramite LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Prime Video e OneFootball TV.

Il momento dell’Avellino

La squadra allenata da Biancolino arriva all’appuntamento dopo una serie di risultati utili che hanno garantito continuità ma con un numero limitato di vittorie. Nelle ultime settimane l’Avellino ha raccolto diversi pareggi, rallentando leggermente la corsa, pur restando nelle zone alte della classifica.

Il successo manca dalla trasferta di fine novembre contro il Sudtirol, mentre davanti al proprio pubblico l’ultimo bottino pieno risale al 4-3 sulla Reggiana di inizio novembre. Nonostante il rendimento altalenante, i biancoverdi hanno mantenuto solidità e raccolto punti contro avversari di livello come Venezia, Palermo e Bari.

La Sampdoria dopo la pausa

La Sampdoria si presenta ad Avellino con segnali di crescita emersi prima della sosta. Il pareggio esterno di Padova e la vittoria in rimonta sulla Reggiana hanno consentito ai blucerchiati di recuperare terreno e fiducia, avvicinandosi alle zone più tranquille della graduatoria.

La gestione tecnica di Gregucci ha riportato maggiore equilibrio, mentre il mercato invernale rappresenta un fattore chiave per il prosieguo della stagione. In vista del match del Partenio-Lombardi, spazio dal primo minuto per alcuni nuovi innesti, con Brunori nel reparto offensivo ed Esposito a centrocampo indicati tra le possibili scelte iniziali.

Le probabili formazioni

AVELLINO-SAMPDORIA si gioca alle 15

AVELLINO (3-5-2). Avellino (3-4-1-2): Daffara; Fontanarosa, Simic, Enrici; Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Sounas; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino.

SAMPDORIA (3-5-2). Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari; Depaoli, Henderson, Esposito, Barak, Ioannou; Brunori, Coda. A disp. Coucke, Ghidotti, Ravaglia, Giordano, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Conti, Begic, Cherubini, Cuni, Pafundi. All. Gregucci-Foti (Foti squalificato).

STAFF ARBITRALE. Crezzini di Siena. Assistenti: Politi di Lecce e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Prenna di Molfetta.

