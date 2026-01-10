Avellino-Sampdoria 2-1: Coda non basta ai blucerchiati

Al Partenio-Lombardi decide una rete per tempo, non basta il rigore finale di Coda

L’Avellino apre il 2026 con una vittoria interna contro la Sampdoria, imponendosi 2-1 allo stadio Partenio-Lombardi. La formazione irpina indirizza l’incontro con un gol per tempo, controllando a lungo il ritmo della gara e concedendo agli ospiti solo una parziale rimonta nel finale.

Avvio prudente e partita bloccata dalla pioggia

Il match prende il via in condizioni meteo difficili, con pioggia intensa e campo appesantito. Le due squadre adottano un approccio attendista, privilegiando l’equilibrio tattico e limitando i rischi nella fase iniziale. Le prime conclusioni arrivano con il passare dei minuti, senza però creare particolari pericoli per i portieri.

Il vantaggio dell’Avellino nasce dalla trequarti

A rompere l’equilibrio è l’Avellino nella seconda parte del primo tempo. Al 31’, Palumbo trova spazio tra le linee, supera due avversari e conclude dal limite con un sinistro preciso che batte Ghidotti. Il gol premia la maggiore intraprendenza dei padroni di casa, che fino all’intervallo gestiscono il possesso con ordine.

La Sampdoria prova a reagire prima del riposo, affidandosi a qualche iniziativa individuale. Coda tenta la soluzione dalla distanza, mentre Brunori approfitta di una disattenzione difensiva senza però trovare lo specchio della porta.

Raddoppio biancoverde e controllo del match

In avvio di ripresa gli ospiti aumentano il peso offensivo, ma è ancora l’Avellino a colpire. Al 51’ un’azione sviluppata sulla fascia si chiude con un cross preciso per Tutino, che svetta di testa e firma il 2-0. La rete consolida il dominio territoriale dei biancoverdi, capaci di rallentare il gioco e ridurre gli spazi.

La Sampdoria tenta di riaprire la partita con conclusioni dalla distanza e cambi offensivi, ma fatica a costruire occasioni realmente pericolose, complice una fase difensiva attenta dei padroni di casa.

Finale acceso dal rigore blucerchiato

L’episodio che riaccende la gara arriva a dieci minuti dalla fine. Un intervento irregolare in area porta l’arbitro a concedere un calcio di rigore alla Sampdoria, confermato dopo la verifica al VAR. Dal dischetto Coda è preciso e accorcia le distanze, riportando gli ospiti in partita.

Nei minuti conclusivi l’Avellino difende il vantaggio con determinazione, respingendo l’assalto finale e sfiorando anche il terzo gol in pieno recupero. Dopo un lungo extra-time, il triplice fischio sancisce il successo dei biancoverdi.

Il tabellino

AVELLINO-SAMPDORIA 2-1 (1-0)

Marcatori: 31’ pt Palumbo (A), 51’ st Tutino (A), 86’ st rig. Coda (S)

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa (59’ Enrici); Missori, Besaggio (65’ Sounas), Palmiero (87’ Armellino), Palumbo, Sala; Tutino (65’ Favilli), Biasci (59’ Patierno).

A disposizione: Iannarilli, Russo, D’Andrea, Crespi, Reale, Lescano, Milani.

All.: R. Biancolino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunić, Abildgaard, Ferrari (59’ Giordano); Depaoli (77’ Ioannou), Conti (46’ Esposito), Henderson, Barak (59’ Pafundi), Cherubini; Brunori (77’ Begic), Coda.

A disposizione: Coucke, Martinelli, Ravaglia, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Cuni.

All.: A. Gregucci.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena. Assistenti: Politi, Colaianni. Quarto uomo: Gavini. VAR: Aureliano. AVAR: Prenna.

Ammoniti: Conti (S), Fontanarosa (A), Barak (S), Ioannou (S), Patierno (A), Palumbo (A).

Recupero: 2’ pt, 8’ st.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube