Autostrade liguri, cantieri riattivati e pedaggi in aumento

Dal 12 gennaio riprendono i lavori sulle principali tratte, con chiusure programmate e rincari tariffari

Con la fine della sospensione natalizia, da lunedì 12 gennaio tornano operativi tutti i cantieri lungo la rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l’Italia. La riattivazione delle lavorazioni interessa più tratte strategiche e segna l’avvio di una fase che si preannuncia complessa per la circolazione, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

Interventi programmati sulla A12

Tra gli interventi più rilevanti figura la chiusura dell’uscita di Chiavari sull’autostrada A12 per i veicoli in arrivo da Livorno, prevista a partire dal 19 gennaio. In questa fase sarà possibile uscire esclusivamente a Lavagna o Rapallo. La misura è legata all’avvio della prima parte dei lavori di riqualificazione delle barriere dello svincolo, attività che proseguirà fino ai primi giorni di marzo. Le opere continueranno poi con assetti di cantiere studiati per mantenere operativi ingresso e uscita della stazione fino a settembre 2026.

Sempre sulla A12 sono programmati ulteriori interventi. Tra Nervi e Recco è prevista una deviazione temporanea della carreggiata per consentire manutenzioni all’interno della galleria Colle degli Ometti, con transito garantito su una corsia per senso di marcia. Il cantiere sarà attivo da lunedì 12 gennaio a mezzogiorno fino a venerdì 16 alle 14. Un’altra riduzione di carreggiata interesserà il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova, dove sono previsti lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia.

Cantieri e scambi di carreggiata sulla A7

Sull’autostrada A7 proseguono le attività di intervento nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord. Contestualmente continuano i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra Ronco Scrivia e Busalla. Per consentire l’esecuzione delle opere restano in vigore gli scambi di carreggiata già attivi nei tratti tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

Lavorazioni previste lungo la A26

Anche sulla A26 sono in programma nuovi cantieri a partire dal 19 gennaio. Gli interventi riguarderanno la riqualificazione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento dei giunti in corrispondenza delle aree di Masone e Ovada. In questa fase la configurazione dei cantieri prevede il mantenimento di due corsie per ciascun senso di marcia.

Aumenti tariffari sulle tratte liguri

Alla ripresa dei lavori si aggiunge l’adeguamento dei pedaggi. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha autorizzato un incremento tariffario dell’1,5%, misura confermata anche dalla Corte Costituzionale. In Liguria l’aumento interesserà in particolare le tratte gestite da Autostrade per l’Italia, con effetti diretti sui costi di percorrenza per gli utenti.