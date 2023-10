Autostrade e posa nuove barriere antirumore, Tosi: Regione Liguria nel caos

“Questa mattina, in conferenza capigruppo, si è tenuta l’attesa audizione sul tema delle barriere fonoassorbenti autostradali. Problematica nota da tempo, che ancora oggi attende risposte, riportata sul tavolo da Roberta Rossi del Comitato di Certosa e dal presidente di Assoutenti Luca Cesareo”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Non si capisce – ha aggiunto Tosi – quali siano le date di inizio e soprattutto di fine lavori della posa delle nuove barriere in tutta l’area genovese.

Intanto, i cittadini da anni non dormono la notte e allo stesso tempo non usufruiscono serenamente dei loro giardini sia per l’inquinamento acustico, sia per l’insalubrità dell’aria innescata dalle polveri sottili, sia per il disagio causato da pietrisco, pezzetti di asfalto e detriti che entrano nelle loro case.

Da anni mi batto, su tutta la direttrice autostradale genovese, per avere risposte chiare sul tema, sulla quale insiste ancora oggi (nonostante le istanze più volte sollevate) il più assoluto silenzio.

Scopriamo infatti che in Regione Liguria mancano i verbali dei tavoli dove la stessa Regione Liguria con Ministero delle infrastrutture e il gestore autostradale hanno formalizzato le loro decisioni sulla posa delle barriere. La spiegazione fornita è surreale: poiché i tavoli vengono convocati dal Ministero, la Regione non si sente in dovere di redigere il verbale degli incontri. Siamo alla follia.

L’ultimo cronoprogramma degli interventi risale ormai a 10 mesi fa. Nelle prossime settimane si insedierà il nuovo direttore del tronco genovese. Ho già chiesto di poterlo incontrare insieme a tutti i capigruppo regionali sia per dovere istituzionale, sia per trasparenza”.