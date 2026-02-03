Auto si ribalta sulla Sopraelevata, chiusa la rampa per Genova Ovest

Incidente vicino al Novotel: traffico deviato su via di Francia e forti rallentamenti in città

Mattinata complessa per la viabilità genovese a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 9 sulla rampa della Sopraelevata che conduce al casello di Genova Ovest. Un’autovettura, per motivi ancora al vaglio delle autorità competenti, si è ribaltata in prossimità dell’area del Novotel, rendendo necessario l’immediato blocco della circolazione in direzione Ponente.

Intervento dei soccorsi e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono state effettuate in codice giallo e, secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone in gravi condizioni. Contestualmente è scattata la chiusura della rampa di Strada Aldo Moro in direzione del casello, con deviazione obbligatoria del traffico su via di Francia.

Rallentamenti e criticità alla viabilità urbana

La deviazione ha generato ulteriori rallentamenti lungo via di Francia, dove la carreggiata risulta ridotta a una sola corsia a causa della temporanea indisponibilità della nuova rampa di collegamento con lungomare Canepa. Le ripercussioni si sono estese anche alla viabilità ordinaria, già appesantita da code registrate sulle autostrade cittadine.

Chiusure e deviazioni precauzionali

Per contenere l’incolonnamento dei veicoli, è stato inoltre interdetto l’accesso a Strada Aldo Moro in direzione Ponente dalla rotatoria 9/11/1989. Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di ripristino della normale circolazione, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Aggiornamento

Riaperto accesso Strada Aldo Moro direzione ponente da Rotatoria.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube