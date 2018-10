Questa note a Bordighera in località Arziglia si è verificato un grave incidente. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto con a bordo 4 ragazzi francesi si è ribaltata.

Sul posto è intervenuto il 118 per le prime cure ai feriti.

I quattro ragazzi sono stati tutti portati all’ospedale di Sanremo; uno di loro risulterebbe grave.