Auto si cappotta in via Perlasca, disagi per il traffico | Video

Incidente in Valpolcevera all’angolo con via Perlasca e il ponte di Cornigliano. Ancora da definire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo alcune persone presenti l’auto, un Opel Corsa Bianca, in fase di svolta in direzione Valpolcevera, si è allargata sbandando e cappottandosi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni non risultano feriti, né altri mezzi coinvolti.

Ci sono stati disagi per il traffico proveniente da Genova Sampierdarena (Video LN – Marco Marchelli: i vigili del fuoco hanno delimitato la zona e si apprestano a spostare l’auto).