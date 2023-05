Auto si cappotta in corso Europa: bimbo di 40 giorni in codice rosso al Gaslini

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente stradale in corso Europa a Genova all’altezza di via Isonzo, dove un’auto con una mamma e il bimbo di 40 giorni si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la squadra Infortunistica stradale della Polizia locale.

Secondo quanto riferito, il bimbo è stato trasportato in codice rosso per accertamenti e controlli al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini. Tuttavia, i sanitari hanno riferito che non corre alcun pericolo di vita.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli. Forti rallentamenti e code in corso Europa in direzione Levante.

Articolo in aggiornamento.