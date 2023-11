Auto in fuga sperona scooter in sopraelevata

Questa mattina, intorno alle 5, si è verificato un grave incidente sulla sopraelevata di Genova.

Il bilancio è di un ferito ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Una volante della polizia era all’inseguimento di una vettura che, durante la fuga, ha speronato uno scooter che viaggiava in direzione Foce.

L’uomo a bordo del mezzo a due ruote è caduto a terra riportando diversi politraumi.

Sul posto è giunto il 118 con l’automedica Golf 4 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha portato il ferito in codice rosso al San Martino. Per fortuna l’uomo non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Una seconda persona sarebbe rimasta leggermente ferita ma avrebbe rifiutato il trasporto ad opera della Croce Verde giunta sul posto.

Sul posto anche la polizia locale per dirigere il traffico e i rilievi del caso e i carabinieri.

Il pirata della strada ha, poi, proseguito la sua fuga ed è stato fermato sempre dalla polizia all’uscita della sopraelevata.

Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da una ricostruzione sembra che alla guida del mezzo, un’auto rubata, ci fossero due stranieri. All’alt non si sarebbe fermata a un controllo.

Immediate ripercussioni sulla viabilità da ponente verso levante con rallentamenti e lunghe code. La sopraelevata è stata, infatti, chiusa fino alle 8.

Per permettere i rilievi del caso, la polizia locale ha deviato il traffico in direzione Levante obbligando i mezzi a proseguire attraverso l’uscita per piazza Cavour.

Successivamente è stata aperta una delle due corsie con il traffico che ha iniziato a defluire lentamente.