Auto in fiamme nella notte ad Altare, intervento dei vigili del fuoco vicino al casello A6

Paura lungo la Provinciale 29 a ridosso dello svincolo autostradale Torino-Savona: nessuna persona è rimasta ferita

Momenti di apprensione nella notte appena trascorsa ad Altare, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme lungo la Strada Provinciale 29, in prossimità della rotonda che disciplina l’accesso al casello autostradale della A6 Torino-Savona. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, in un tratto particolarmente sensibile per la viabilità, a pochi passi dallo snodo autostradale.

L’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle ore 24:00. Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni hanno permesso di evitare che il rogo potesse estendersi alla vegetazione circostante o coinvolgere altri veicoli in transito o in sosta nei pressi dello svincolo.

Carabinieri sul posto e gestione della viabilità

Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato. La circolazione ha subito temporanee limitazioni durante le operazioni di soccorso e bonifica, necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

Nessun ferito, cause in fase di accertamento

Non risultano persone ferite nell’incendio. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo dell’autovettura, avvenuto in un punto strategico della viabilità locale e autostradale del Savonese.

