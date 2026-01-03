Auto in fiamme a Chiavari in corso Lavagna: danni a gas ed elettricità, una donna evacuata

Incendio all’alba: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il coinvolgimento di altre vetture e limita i danni al condominio

Un incendio ha coinvolto un’autovettura parcheggiata a Chiavari, in corso Lavagna, nelle prime ore della mattinata di ieri. L’allarme è scattato intorno alle 6, quando il mezzo ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. All’arrivo dei Vigili del Fuoco la vettura risultava già completamente avvolta dalle fiamme, con il rischio concreto che l’incendio potesse propagarsi agli altri veicoli in sosta e alle strutture circostanti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i danni evitati

L’azione rapida delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio e di limitare le conseguenze, evitando che le fiamme coinvolgessero altre auto parcheggiate lungo la strada. Nonostante l’efficacia dell’intervento, l’elevato calore sprigionato dal rogo ha provocato danni alle infrastrutture del condominio adiacente.

In particolare, è stata compromessa una tubazione del gas e ha subito danni anche l’impianto elettrico della centrale termica dell’edificio, che al momento risulta fuori uso. Le verifiche tecniche sono state avviate per accertare l’entità dei guasti e ripristinare in sicurezza i servizi.

Fumo sulla facciata e residente allontanata

Oltre ai danni agli impianti, il fumo sprigionato dall’incendio ha annerito e danneggiato la facciata del palazzo. Parte dei fumi si è inoltre infiltrata in alcune abitazioni, rendendo necessarie ulteriori operazioni di controllo e bonifica.

A scopo precauzionale, una residente è stata temporaneamente trasferita in un’altra abitazione fino al completamento delle verifiche e alla completa eliminazione del fumo penetrato in casa. Solo al termine delle operazioni di messa in sicurezza sarà possibile valutare il pieno rientro nelle normali condizioni di abitabilità.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube