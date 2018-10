Questa mattina alle 5 circa, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Borzoli per incidente stradale.

Un’auto, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada.

Giunti sul posto gli occupanti erano già usciti dal mezzo.

Le operazioni sono quindi proseguite con la messa in sicurezza e il recupero della vettura con l’autogrù. L’intervento si è concluso alle 7.