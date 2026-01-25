Aurelia chiusa per frana verso Arenzano

La frana all’altezza di Punta Pizzo. Traffico deviato

Un improvviso cedimento del versante ha interessato la Strada Statale Aurelia nel tratto compreso tra Genova Voltri e Arenzano, in corrispondenza dell’area di Punta Pizzo. L’evento si è verificato in serata, intorno alle ore 20, quando una consistente quantità di materiale ha raggiunto la carreggiata, rendendo impossibile la circolazione.

Interruzione totale della viabilità

La colata di terra e massi ha occupato interamente la sede stradale, costringendo la Polizia Locale a disporre la chiusura immediata del tratto interessato in entrambe le direzioni. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Intervento dei soccorsi e mezzi operativi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche e nelle prime attività di rimozione del materiale franoso con l’ausilio di mezzi per il movimento terra. Le operazioni risultano complesse a causa dell’estensione dello smottamento e delle condizioni del versante.

Percorsi alternativi per il traffico

Al momento, l’unica soluzione per raggiungere Arenzano o rientrare verso Genova resta l’autostrada A10, con ingresso e uscita consigliati al casello di Genova Voltri, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza sulla viabilità ordinaria.

Aggiornamento

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo che ha fatto una prima verifica a “voce”, cercando la risposta di eventuali persone coinvolte, come da protocollo USAR. Acronimo di Urban Search And Rescue, sistema internazionale di ricerca sotto maceria.

Al fine di scongiurare l’eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra di Multedo ha fatto richiesta dei cinofili, del movimento terra, del carro fari e del personale formato USAR che provvederanno alle ricerche sotto la frana.

