Aurelia Bis: Savona attende la ripresa del cantiere entro marzo

Il sindaco Marco Russo (Pd) ha segnalato l’urgenza di completare i lavori e il tavolo tecnico sulle aree interessate

Il cantiere dell’Aurelia Bis rappresenta una criticità sempre più evidente per il territorio savonese, con ritardi che stanno generando disagi significativi. In una nota pubblicata su Facebook, il sindaco Marco Russo (Pd) ha commentato gli sviluppi dopo la riunione odierna con Anas.

Accelerare i lavori: l’impegno di Anas

Secondo quanto riferito da Russo, «Anas ci ha dimostrato la volontà di accelerare effettivamente i tempi del cantiere. Senza illuderci troppo confidiamo però che alle parole seguano i fatti». Durante l’incontro, la società ha illustrato l’iter per la sostituzione dell’impresa esecutrice e ha confermato l’obiettivo di far riprendere i lavori entro la fine di marzo.

Il cronoprogramma dettagliato, ha precisato il primo cittadino, potrà essere definito solo dopo la formalizzazione dell’incarico alla nuova ditta, prevista per fine febbraio.

Focus sugli impatti locali

La riunione ha rappresentato anche il primo incontro del tavolo tecnico richiesto dall’amministrazione comunale, dedicato a valutare l’impatto del cantiere sulle frazioni di La Rusca, Valloria e sulle Albisole. «Si sono cominciati ad affrontare tutti i temi relativi all’impatto del cantiere sull’abitato – ha spiegato Russo – temi che verranno ripresi a breve con i tecnici dei Comuni».

Nessun margine per ulteriori ritardi

Il sindaco ha sottolineato la necessità di rispettare i tempi concordati: «Confidiamo che la buona impressione dell’incontro di oggi venga confermata dai fatti, anche perché Anas, con Regione e ministero, sono perfettamente consapevoli che non sono più possibili ulteriori rallentamenti o altri stop del cantiere».

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube