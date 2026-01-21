Aurelia bis a Savona, lavori verso la ripartenza entro marzo

Anas affida il cantiere alla seconda impresa e conferma i tempi per la riattivazione dell’opera

I lavori per il completamento dell’Aurelia bis a Savona sono destinati a ripartire entro la fine di marzo. La prosecuzione dell’opera sarà affidata alla seconda impresa risultata idonea nella graduatoria di gara, dopo l’interruzione del precedente appalto. La conferma è arrivata da Anas nel corso di un incontro istituzionale dedicato allo stato dell’infrastruttura, considerata strategica per la viabilità del territorio.

Il confronto con le istituzioni locali

Alla riunione hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il responsabile di Anas Liguria Nicola Dinnella e i sindaci di Savona e delle due Albisole. Nel corso del confronto è stata condivisa l’esigenza di accelerare il completamento dell’opera, riducendo al minimo ulteriori slittamenti. È stata ribadita la centralità del collegamento per la mobilità locale e per la riduzione del traffico sulla rete urbana esistente.

La chiusura del precedente contratto

Anas ha ripercorso le fasi che hanno portato alla risoluzione del rapporto con la precedente impresa esecutrice, Ici Costruzioni, a seguito delle decisioni assunte in sede giudiziaria. Questo passaggio ha consentito di sbloccare una situazione rimasta ferma per mesi, aprendo la strada a una nuova gestione del cantiere e alla riorganizzazione delle attività operative.

Collaudo e subentro operativo di Anas

Un momento chiave del percorso sarà rappresentato dal collaudo programmato per la metà di febbraio. L’atto consentirà ad Anas di assumere formalmente il controllo del cantiere, comprese le responsabilità legate alla sicurezza e agli interventi di manutenzione necessari. Solo dopo questo passaggio sarà possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e con l’avvio effettivo delle lavorazioni, nel rispetto delle tempistiche indicate.

