Audero “regala” il vantaggio, ma la Sampdoria si fa raggiungere dal Palermo e poi rischia.

Siamo alle solite Calimero: la Sampdoria va in vantaggio, si fa raggiungere ed in inferiorità numerica difende con unghie e denti il pareggio.

Uno a uno a Marassi di fronte ad una cornice di pubblico degna della massima categoria.

Pronti e via: l’osannato ex Emil Audero, dopo un minuto, passa la palla a Massimo Coda che porta in vantaggio i blucerchiati.

Primo tempo vivace, combattuto con rapidi rovesciamenti di fronte che si conclude con il pareggio di testa di Pohjanpalo al suo quarto centro consecutivo.

sciagurato Akinsanmiro, a due minuti dal suo ingresso in campo, lascia la Sampdoria in dieci per intervento da ultimo uomo dopo un suo controllo maldestro nella tre quarti avversaria. La seconda frazione di gioco comincia al piccolo trotto sino all’ora di gioco quando uno

E così, grazie ai pacchiani errori individuali ripetuti nell’arco della stagione, i blucerchiati devono rivedere il loro atteggiamento in campo e subiscono l’arrembaggio di un forte Palermo che però non riesce a concretizzare come auspicato dai loro rumorosi tifosi.

Pareggio che scontenta tutti ma che serve per mantenere inalterati gli obiettivi delle due compagini.

Gli uomini di Semplici a sorpresa con la coppia Niang/Coda hanno offerto un’altra prova all’altezza ma la mancanza di vittorie continua a tenere la squadra in piena zona play out.

Non si riesce assolutamente a mantenere il vantaggio acquisito e si continuano a commettere errori di “testa” inaccettabili.

Le vittorie delle altre blasonate Salernitana e Frosinone hanno complicato il fondo della classifica.

Ora la prossima gara, in trasferta, contro la Reggiana diventa un vero e proprio spareggio salvezza.

La squadra ha, ora, una sua identità ma i tre punti servono come il pane, sei vittorie conquistate sono un magro, magrissimo bottino.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-PALERMO 1-1

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno 6; Curto 6.5;Altare 6.5, Veroli 6 (84′ Riccio sv); Beruatto 5;(58′ Venuti 6), Meulensteen 6, Ricci 6; Depaoli 5;(68′ Bereszynski 6); Niang 6.5, Oudin 6 (58′ Akinsanmiro 2), Coda 6 (58′ Sibilli 5.5). All. Semplici.