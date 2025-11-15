Attraversa con le pinne via XX Settembre sotto la pioggia: il video diventa virale

Un video diventato virale nelle ultime ore sta facendo il giro dei social, mostrando una scena surreale in pieno centro città.

In via XX Settembre, una delle arterie più trafficate e riconoscibili di Genova, un giovane è stato ripreso mentre attraversava le strisce pedonali indossando soltanto un costume da bagno e un paio di vistose pinne gialle.

La scena, filmata da alcuni passanti increduli, mostra il ragazzo avanzare con passo lento e goffo, mentre le auto si fermano per lasciarlo passare. Tra clacson, risate e qualche commento divertito, il giovane ha completato l’attraversamento come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Il video, condiviso su diverse piattaforme social, ha raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni e reazioni divertite. Non è chiaro se il gesto fosse una semplice bravata estiva, una performance improvvisata o parte di una scommessa, ma la scena ha catturato l’attenzione di genovesi e non solo.

Molti utenti hanno ironizzato sulla capacità dei genovesi di mantenere la calma anche davanti alle situazioni più assurde, mentre altri hanno sottolineato il paradosso di vedere “un bagnante” nel cuore della città, lontano dalle spiagge. Le autorità non hanno rilasciato commenti sull’episodio, che al momento sembra restare confinato nel perimetro dell’ironia social.

Ecco il video

