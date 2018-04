Attività di contrasto della polizia contro gli stupefacenti nel Tigullio

La Polizia di Stato di Chiavari vista la recrudescenza del consumo delle cosiddette “droghe leggere”, quali hashish e marijuana, registrato fra i giovani e gli adolescenti, ha eseguito, nel corso degli ultimi mesi, una capillare operazione di contrasto del fenomeno che ha portato all’ arresto e alla segnalazione di diverse persone.

Il culmine “operativo” di questa fase è stato raggiunto nella serata dello scorso 18 Aprile a Lavagna, dove sono stati tratti in arresto un albanese di 28 anni ed un minore di 17 anni sorpresi in flagranza di spaccio.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare compiuta presso l’abitazione dell’albanese, sono stati sequestrati circa 1 chilo e 300 gr di marijuana, debitamente occultata in sacchetti di cellophane e circa 2.000 Euro in contanti.

I due indagati, dopo l’assolvimento delle operazioni di rito, sono stati tradotti rispettivamente presso il Carcere di Marassi, ed un Centro di Prima Accoglienza di Genova.

Di seguito vengono riassunti i dati statistici dei servizi compiuti nel periodo di riferimento: 3 arrestati per la violazione dell’art. 73 comma 1 DPR 309/90 (In Marzo era stato arrestato il cittadino marocchino R.A. a seguito di spaccio di circa 5 gr. di sostanza stupefacente dalle caratteristiche dell’eroina); 6 deferiti all’AG. in stato di libertà per la violazione dell’art. 73 comma 5 DPR 309/90; 10 segnalazioni amministrative ai sensi dell’ art. 75 DPR 309/90; Sequestro complessivo di circa 2 chili tra hashish e marijuana e di circa 1 etto di eroina.