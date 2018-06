Attenzione alle truffe, i vigili del fuoco non chiedono soldi!

In seguito a diverse segnalazioni che riferiscono di richieste di denaro effettuate da sedicenti individui che si presentano a nome e per conto dei vigili del fuoco, il Comando Provinciale di La Spezia rende noto che: “Nessuno e a nessun titolo è autorizzato a richiedere alla cittadinanza somme di denaro, sia per la centrale, sia per i distaccamenti di Sarzana, Brugnato, Porto Mercantile e Levanto con qualsivoglia motivazione.”

I vigili del fuoco invitano, pertanto, tutti i cittadini che dovessero ricevere analoghe richieste di denaro per conto dei VVF, ad informare tempestivamente le forze dell’ordine.