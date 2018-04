Atalanta-Genoa, Ballardini: Eravamo troppo scarichi

Il Genoa perde al termine di una prestazione al chiaro scuro e il tecnico Ballardini, si sa un perfezionista del suo mestiere, non è soddisfatto della prestazione offerta dai suoi all’Atleti Azzurri d’Italia.

”Siamo scesi in campo troppo scarichi e questo non possiamo proprio permettercelo, perché se non giochiamo al massimo i risultati diventano questi e non sono accettabili”.

“Siamo stati poco squadra soprattutto nel primo tempo dove le scarse motivazioni di classifica hanno influito in modo negativo”.

”Ora dobbiamo recuperare per poter fare delle buone partite da qui al termine della stagione, la serenità dell’obiettivo raggiunto in anticipo ci deve dare una mano”.