Atalanta-Genoa 3-1, Gasperini cala il tris al Grifone

Il Genoa a Bergamo, con la salvezza in tasca vuole fare uno sgambetto al suo ex tecnico Gasperini, in cerca di punti per l’Europa.

Ma il team nero azzurro si porta in vantaggio subito nelle prime battute del primo tempo con Barrow che insacca un gran gol alle spalle di Perin.

Prima del finire del primo tempo è Cristante a segnare un bellissimo gol per il 2-0 dei padroni di casa.

Ilicic cala il tris al ‘74 poi Veloso segna il gol della bandiera su una splendida punizione. Nel finale rigore conquistato da Rossi ma levato dalla VAR.

ATALANTA (3-4-2-1):Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Migliore; Medeiros, Lapadula.