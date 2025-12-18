Asta delle Stelle 2025, venti campioni in campo per la Fondazione Gigi Ghirotti

Su Memorabid la sessione natalizia della 21ª edizione dell’asta benefica di Stelle nello Sport con maglie e cimeli dei grandi protagonisti dello sport italiano e mondiale

Il Natale di Stelle nello Sport si rinnova all’insegna della solidarietà con la speciale sessione natalizia dell’Asta delle Stelle, giunta alla 21ª edizione. L’iniziativa è online sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport e sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nell’assistenza socio-sanitaria delle persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e presso i due Hospice di Genova. Dopo i 63 mila euro donati in occasione del Charity Event all’Acquario di Genova, che ha visto protagonista anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il progetto riparte con una nuova e ricca raccolta fondi.

Campioni e cimeli per una grande causa

Sulla piattaforma Memorabid scendono in campo venti grandi campioni dello sport italiano e internazionale, dando vita a un autentico gioco di squadra che coinvolge Gruppi Militari, Federazioni e Società sportive. Da oggi e fino a sabato 20 dicembre sono disponibili online cimeli di altissimo valore simbolico e sportivo, pensati come regali speciali per il periodo natalizio e capaci di unire passione sportiva e impegno solidale.

Le stelle della Serie A e il derby della Lanterna

La copertina dell’asta è dedicata ai protagonisti della Serie A, con le maglie ufficiali autografate di Lautaro Martinez per l’Inter, Rafael Leão per il Milan, Kenan Yildiz per la Juventus e Charles De Ketelaere per l’Atalanta. Spazio anche al derby della Lanterna, rappresentato dalle maglie di Lorenzo Colombo del Genoa e Massimo Coda della Sampdoria. Completa il quadro calcistico la maglia della Pistoiese del presidente Sergio Iorio, firmata da tutta la squadra.

Tennis e pallavolo protagonisti dell’asta

Il tennis è presente con la maglia da allenamento del “Davis man” Flavio Cobolli e con l’asciugamano utilizzato alle WTA Finals di Riyadh da Jasmine Paolini e Sara Errani. Ampia e significativa la presenza della pallavolo, con la maglia della Lube Volley autografata dai campioni del mondo Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo, la maglia Numia Vero Volley di Paola Egonu e la maglia Volley S3 firmata da Andrea Lucchetta.

I successi mondiali del 2025 e i Gruppi Militari

Nel segno dei grandi risultati internazionali del 2025, l’asta propone il body autografato dai campioni mondiali di canottaggio delle Fiamme Gialle Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Le Fiamme Oro contribuiscono con quattro cimeli di grande prestigio: la cuffia firmata dai nuotatori Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri, il giaccone autografato dalla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, il body firmato dalle stelle della ginnastica Alice e Asia d’Amato insieme a Giorgia Villa, Elisa Iorio e Martina Maggio, e il guantone autografato dal campione olimpico di pugilato Roberto Cammarelle. I Carabinieri partecipano con la maglia ufficiale firmata da Paolo Monna, bronzo olimpico nel tiro a segno, mentre le Fiamme Azzurre mettono all’asta il completo di atletica leggera di Gaia Sabbatini. Presente anche la Federazione Italiana Baseball e Softball con la maglia della Nazionale autografata da tutti i protagonisti.

Una storia di solidarietà lunga oltre vent’anni

Dal 2000 Stelle nello Sport sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti e dal 2006 è nata la vera e propria “maratona benefica” con il coinvolgimento di alcune delle più grandi stelle dello sport mondiale. Nel corso degli anni hanno partecipato campioni come Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Alex Zanardi, Cristiano Ronaldo, Messi, Del Piero, Totti, Buffon, Ibrahimovic, Tamberi, Vettel, Eto’o, Vanessa Ferrari, Pennetta, Vezzali, Jacobs, Bagnaia e molti altri. Ad oggi, le donazioni complessive alla Fondazione Gigi Ghirotti hanno raggiunto la cifra di 583 mila euro.

Il ricordo di Gian Luigi Corti e le voci dei protagonisti

L’Asta delle Stelle è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista e dirigente sportivo, fondatore insieme al figlio Michele del progetto Stelle nello Sport. Il presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, prof. Franco Henriquet, sottolinea il valore di un sodalizio che entra nel 27° anno e che rappresenta un sostegno fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche per la promozione e la comunicazione delle attività a favore dei malati e delle loro famiglie. Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, evidenzia la forza di una rete costruita in oltre venticinque anni, capace di unire dirigenti, atleti, tecnici, istituzioni e imprese nel segno dei valori dello sport. Alberto Zacchetti Ceriani, ceo di Memorabid, rimarca l’importanza di un’edizione speciale, la decima per la piattaforma, che conferma una collaborazione ormai consolidata e sempre più efficace.

L’asta fino a maggio 2026

L’Asta delle Stelle proseguirà fino a maggio 2026 con nuovi cimeli messi all’incanto ogni settimana grazie alle donazioni di club, federazioni, gruppi militari e grandi protagonisti dello sport. L’elenco completo dei cimeli è disponibile sul sito ufficiale di Stelle nello Sport, mentre le aste settimanali sono consultabili su www.memorabid.com/stellenellosport.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube