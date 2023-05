Associazione StarAntola Ets, Evento speciale “Venere & Narcisi” del 26 Maggio 2023

Associazione Star Antola Ets, Evento speciale “Venere & Narcisi” del 26 Maggio 2023, presso l’Osservatorio Astronomico nel comune di Fascia

Ci riproviamo! Viste le non favorevoli condizioni meteo del week end scorso abbiamo decisione come associazione StarAntola Ets di rimandare l’evento “Venere & Narcisi” a Venerdì 26 Maggio. L’evento si terrà presso l’Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola comune di Fascia.

L’evento sarà strutturato principalmente in 3 momenti: 1. Introduzione e spiegazione specifica di carattere scientifico/tecnico sul pianeta di “Venere” e sulla mitologia legati ai Narcisi e al loro collegamento con il cielo; 2. Visita del planetario, con spiegazione specifica (origine, moto, rotazione,…) sul pianeta di venere; 3. Visita al telescopio dell’osservatorio con spiegazione delle sue capacità tecniche e scientifiche, e se il cielo lo consente, osservazione direttamente all’oculare del pianeta Venere.

Solo durante le visite pomeridiane sarà svolto un ulteriore momento: 1. Osservazione del sole e delle macchie solari tramite telescopio solare Coronado, nel prato adiacente all’Osservatorio. Verranno effettuati due turni di visita pomeridiani: 15:00 – 17:00 e due turni serali: 19:00 – 21:00.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite: – E-mail all’indirizzo: info@starantola.it; – Chiamata/messaggio o WhatsApp al n.: 389 6331785; – Messaggio Instagram (associazione_starantola) o messaggio Facebook (Associazione StarAntola) alle pagine dell’Associazione; – Tramite l’apposito form sul nostro sito web ”www.starantola.it” Per l’evento sarà richiesto un contributo volontario di: – 10€ per gli adulti – 7€ per gli Under 18 – Gratuito per gli Under 6 In caso di maltempo l’evento potrebbe essere cancellato con avviso tramite il canale scelto per la prenotazione dai partecipanti.